واشنطن تفرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن - (د ب أ)

قررت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بسبب استمرارها في إجراء تحقيقات بشأن أفراد أمريكيين، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء.

كما تشمل قائمة العقوبات فاكيسو موشوشوكو، رئيس قسم الاختصاص القضائي في المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال العام الجاري، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على العاملين في المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق في ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بواسطة المجتمع الدولي، بينما رفضت الولايات المتحدة الانضمام إليها، وذلك من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الأماكن التي قد لا يواجه فيها الجناة العدالة.

وقال بومبيو إنه بما أن الولايات المتحدة ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، فإن التحقيقات "غير شرعية".