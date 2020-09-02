الصحة العالمية: لا يوجد لقاح حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه ليس هناك لقاح حتى الآن يحمي من عدوى كورونا، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كاملة.

وأضافت الحجة - خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقدته، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس : "أنه يجب الحرص الشديد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة"، موضحة أن فيروس كورونا لا يوجد دلائل علمية على قيامه بترك أثار نفسية .

وأوضحت أنه يجب إتباع الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية في الدول وأهمها الانخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وأشارت إلى أن المعايير التي يجب التأكد منها قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية تتضمن مدى استعدادات المستشفيات لاستقبال المرضى، وكذلك القدرة المخبرية في تحديد الحالات والوصول إليها بدقة.