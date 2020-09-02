السفارة المصرية ببيروت تقدم شحنة من أدوية علاج كورونا إلى لبنان

بيروت- (أ ش أ):

قدمت السفارة المصرية في بيروت اليوم 550 وحدة من عقار الرمديسفير لعلاج فيروس كورونا المستجد، مهداة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى وزارة الصحة اللبنانية، وذلك في استجابة سريعة لطلب قدمه الجانب اللبناني مؤخرا لهذا الغرض.

وذكرت السفارة المصرية - في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه الشحنة من الأدوية تأتي في إطار مساعدة لبنان على مواجهة وباء (كورونا)، واستكمالا للدعم المصري المستمر للشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.