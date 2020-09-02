اليابان: المرشح الأكثر حظًا لخلافة آبي يتعهد بمكافحة كورونا

طوكيو- (د ب أ):

أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحاكم في اليابان، الأربعاء، أنه سوف يجري انتخابات في منتصف الشهر الجاري، لاختيار زعيم جديد للحزب خلفا لرئيس الوزراء، المنتهية ولايته، شينزو آبي.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا اليوم الأربعاء أيضا الترشح لخوض السباق على زعامة الحزب.

وقال الحزب الليبرالي الديمقراطي إن الانتخابات الحزبية سوف تبدأ رسميا يوم 8 سبتمبر، ليتم اختيار زعيم جديد يوم 14 سبتمبر.

واتفق الحزب الليبرالى الديمقراطى والحزب الدستوري الديمقراطي، المعارض الرئيسي، اليوم الاربعاء على عقد جلسة برلمانية استثنائية يوم 16 سبتمبر لترشيح رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

وسوف يتولى الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي رئاسة الوزراء خلفا لآبي، حيث إن الحزب يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب القوي.

وقال سوجا (71 عاما) في مؤتمر صحفي: "تواجه بلادنا أزمة وطنية غير مسبوقة"، في إشارة إلى جائحة كورونا.

وتعهد سوجا بالعمل من أجل منع المزيد من تفشي كورونا، وحماية الوظائف وتعافي الاقتصاد الياباني الذي دمره الوباء.

وانكمش اقتصاد البلاد بمعدل قياسي بلغ 27.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو على أساس سنوي، في ثالث انكماش فصلي على التوالي.

وأعلن وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا ترشحهما للمنصب نفسه أمس الثلاثاء، بينما أعربت الفصائل الرئيسية في الحزب عن دعمها لسوجا.

وأعلن رئيس الوزراء آبي استقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي، بعد تشخيص إصابته بمرض معوي، يعرف باسم التهاب القولون التقرحي، في أغسطس بعد زيارات متكررة للمستشفى.

وفي يوليو 2007، أجبر المرض نفسه آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء بعد توليه بعام واحد فقط.