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بعد فتح الأجواء.. السعودية: مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية "لن تتغير"

02:00 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
بعد فتح الأجواء.. السعودية: مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية "لن تتغير"

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن مواقف المملكة راسخة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتغير بقرار السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وغرد الوزير عبر تويتر: "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأكد في الوقت نفسه تقدير المملكة "لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

يأتي هذا بعد يومين من وصول أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات مرورا بالمجال الجوي السعودي.

فيصل بن فرحان الرياض السعودية

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