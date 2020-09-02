رئاسة فلسطين: متمسكون بمبادرة السلام العربية لإسقاط "التطبيع المجاني"

رام الله- (د ب أ):

أكدت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية عام 2002 لـ "إسقاط التطبيع المجاني" مع إسرائيل.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن الاجتماع الذي سيعقد غدا بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس (لأول مرة منذ سنوات) "بمثابة رسالة واضحة للجميع بأن فلسطين بشعبها ومقدساتها أكبر من كل المؤامرات".

وقال أبو ردينة إن الهدف الأساسي للاجتماع الهام لأمناء الفصائل الفلسطينية هو البدء بخطوات هامة على طريق تجسيد الوحدة لـ "إسقاط مؤامرة الضم والأبرتهايد والاستيطان وتهويد القدس".

وأضاف أن الاجتماع سيرسل كذلك رسالة قوية وواضحة للجميع بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها والتمسك بمبادرة السلام العربية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة أن "تناغم الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي هو الذي سيؤدي لإسقاط كل الخطط التي تطال الأرض والمقدسات، ولن يمر أي اتفاق دون رضا الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية".

وشدد على أن "الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يمر فقط عبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عباس".

وكان مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإمارات بخرق الإجماع العربي وتجاوز مبادرة السلام العربية بعد إعلانها في 13 من الشهر الماضي الاتفاق مع إسرائيل على إقامة علاقات تطبيع رسمية.