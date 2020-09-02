السعودية: غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة

الرياض- ( د ب أ):

يقوم أمير مكة، خالد الفيصل، غدًا الخميس، بغسل الكعبة المشرفة، وسط إجراءات احترازية مُشددة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس)، الأربعاء، أن الأمير خالد سيتشرف بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأشارت إلى أن مراسم غسل الكعبة هذا العام ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة حرصاً على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية مناسبة غسل الكعبة المشرفة.