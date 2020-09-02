ما حقيقة رؤية شخص محلقا في الجو بالقرب من الطائرات في مطار لوس أنجلوس؟

واشنطن- (بي بي سي):

قال المحققون الأمريكيون إنهم يبحثون في تقارير تفيد بمشاهدة شخص محلقا في الجو وهو يرتدي حزاما طائرا وعلى مسافة قريبة من طائرات الركاب فيما تستعد للهبوط في مطار لوس أنغلوس، بولاية كاليفورنيا.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم الإبلاغ من قبل ما لا يقل عن اثنين من الطيارين عن رؤية ما يبدو أنه شخص يحلق إلى جوار الطائرات وهي بصدد الهبوط على المدرج.

وأوضح الطيارون في بلاغهم أن الشخص الغامض تواجد على مسافة أقل من 30 مترا من الطائرات وكان يحلق على ارتفاع يبلغ حوالي900 متر ليس بجناحين لكن بمساعدة الآلة المروحية المعروفة بـ " جيت باك" والتي تصنف من قبل إدارة الطيران الاتحادية باعتبارها جهاز طائر خفيف وتجريبي.

وشكك مصنعو " الجيت باك" في قدرة اختراعهم النفاث على توفير الصعود لهذا الارتفاع.

كما لا يصدق أيضا خبراء الطيران وعدد من المعلقين في إمكانية حدوث هكذا طفرة ويعتقدون في وجود مزحة ما في الأمر.