أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. كورونا يدفع الاقتصادي الاسترالي إلى الركود

12:26 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. كورونا يدفع الاقتصادي الاسترالي إلى الركود

كورونا يدفع الاقتصادي الاسترالي إلى الركود

كانبرا- (بي بي سي):

تراجع أداء الاقتصاد الاسترالي ليشهد اول حالة ركود له منذ نحو 30 عاما بسب التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 7 بالمائة مقارنة بالربع الاول الذي شهد بدوره تراجعا بقيمة 0.3 بالمائة.

ويعد هذا أكبر تراجع يشهده الاقتصادي الاسترالي منذ بدأت عمليات تسجيل البيانات الاقتصادية عام 1959.

ويعرف الاقتصاديون الركود الاقتصادي بأنه حالة يوصف به الاقتصاد إذا ما شهد الناتج المحلي تراجعا على مدار ستة أشهر متتالية.

هذا المحتوى من

كانبرا فيروس كورونا الاقتصادي الاسترالي

الخبر التالى:

ما حقيقة رؤية شخص محلقا في الجو بالقرب من الطائرات في مطار لوس أنجلوس؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التموين" تضيف 7 سلع جديدة للمقررات التموينة.. تعرف على أسعارها