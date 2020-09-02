للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. كورونا يدفع الاقتصادي الاسترالي إلى الركود

كانبرا- (بي بي سي):

تراجع أداء الاقتصاد الاسترالي ليشهد اول حالة ركود له منذ نحو 30 عاما بسب التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 7 بالمائة مقارنة بالربع الاول الذي شهد بدوره تراجعا بقيمة 0.3 بالمائة.

ويعد هذا أكبر تراجع يشهده الاقتصادي الاسترالي منذ بدأت عمليات تسجيل البيانات الاقتصادية عام 1959.

ويعرف الاقتصاديون الركود الاقتصادي بأنه حالة يوصف به الاقتصاد إذا ما شهد الناتج المحلي تراجعا على مدار ستة أشهر متتالية.