أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة المحتلة

11:51 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (د ب أ):

أصيب ثلاثة فلسطينيين، الأربعاء، برصاص قوات إسرائيلية في محافظات نابلس، وبيت لحم، وجنين بالضفة الغربية .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم ، إن "شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال على حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس، مشيرا إلى أن "جنود الاحتلال منعت طواقمه الطبية من الوصول إليه".

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن "قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة العسكري، ومنعت المواطنين من عبوره في كلا الاتجاهين".

وأشارت الوكالة إلى أن جنود "الاحتلال" المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح شمال مدينة بيت لحم أطلقوا الرصاص على شاب فلسطيني من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ما أدى إلى إصابته برصاصة في القدم، نقل على أثرها لأحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

ولفتت الوكالة إلى إصابة شاب فلسطيني ثالث من جنين بعد أن أطلق جنود "الاحتلال النار" عليه في "مثلث الشهداء" .

الاحتلال الاسرائيلي اصابة فلسطينيين محافظات نابلس

الخبر التالى:

على وقع مُهلة ماكرون.. انطلاق مشاورات تشكيل حكومة في لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يكشف موعد إعلان خطة العام الدراسي الجديد