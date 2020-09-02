اليابان تعلن موعد التصويت لاختيار خليفة شينز آبي
طوكيو- (أ ف ب):
سيجري الحزب الليبرالي الديموقراطي في 14 سبتمبر التصويت لاختيار خلف لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية، حسبما أكدت ممثلة للحزب لوكالة فرانس برس.
وبعد هذا التصويت الداخلي الذي يبدو أن يوشيهيدي سوغا أحد المقربين من آبي الأوفر حظا للفوز فيه، سيجري اقتراع في البرلمان في 16 سبتمبر على الأرجح.
لكن هذه المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس للوزراء يفترض أن تكون شكلية لأن الحزب الليبرالي الديموقراطي يهيمن على مجلسي البرلمان، مع حليفة حزب كوميتو.
وأعلن آبي البالغ 65 عاماً الجمعة أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى عام 2007.
وقال إنه سيواصل عمله حتى انتخاب خلف له.
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