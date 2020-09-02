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الصين تدعم وترحب باتفاق جوبا للسلام

10:48 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الصين تدعم وترحب باتفاق جوبا للسلام

الصين

بكين- أ ش أ:

أعربت الصين ، الأربعاء، عن ترحيبها ودعمها لاتفاق جوبا للسلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية والحركات المسلحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح لها خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "كدولة صديقة للسودان ، نرحب وندعم اتفاق السلام.. وسنواصل بالتعاون مع المجتمع الدولي لعب دور لتعزيز السلام والاستقرار في السودان".

هذا المحتوى من

Asha
الصين اتفاق جوبا للسلام الحكومة السودانية الجبهة الثورية الحركات المسلحة

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