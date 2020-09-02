أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الهند تسجل أكثر من 78 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:07 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الهند تسجل أكثر من 78 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 78 ألف و 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و 769 ألف و 523 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1045 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 66 ألف و 333 حالة.

وقالت شبكة إن دي تي في إن رئيس وزراء ولاية جوا براموند ساوانت قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي.

ويشار إلى أن عدد من المسؤولين الهنود أصيبوا بفيروس كورونا، من بينهم وزير الداخلية اميت شاه.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 8 إصابات وافدة من الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الوكالة الإثيوبية: ضغط واشنطن في أزمة سد النهضة سيؤلب الإثيوبيين ضدها