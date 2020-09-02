الهند تسجل أكثر من 78 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 78 ألف و 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و 769 ألف و 523 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1045 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 66 ألف و 333 حالة.

وقالت شبكة إن دي تي في إن رئيس وزراء ولاية جوا براموند ساوانت قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي.

ويشار إلى أن عدد من المسؤولين الهنود أصيبوا بفيروس كورونا، من بينهم وزير الداخلية اميت شاه.