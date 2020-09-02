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راشد الغنوشي: البرلمان هو مصدر السلطة في تونس

05:46 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
راشد الغنوشي: البرلمان هو مصدر السلطة في تونس

راشد الغنوشي

تونس - (د ب أ):
شدد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عقب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ليل الثلاثاء/ الأربعاء على أن البرلمان يظل مصدر السلطة في ظل علاقة شد مع مؤسسة الرئاسة.

وقال الغنوشي بعد جلس التصويت التي أفضت إلى منح الثقة لحكومة هشام المشيشي مرشح الرئيس قيس سعيد إن "البرلمان مصدر السلطة وهو كما أنه قادر على منح الثقة قادر أيضا على سحبها. وهذا المجلس سحب الثقة من أكثر من حكومة".

ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم، إذ تتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة خالية من مشاركة الأحزاب بما يتعارض مع نظام الحكم السائد (برلماني معدل).

وقال الغنوشي :"هو اليوم (البرلمان) لا يترك البلاد في فراغ وإنما يمنح التزكية للحكومة على أساس برنامج تنموي يعالج المشكلات الاقتصادية".

وتابع رئيس البرلمان :"سندعم الحكومة مادامت وفية للبرنامج والأهداف وسنراقبها في ذلك".

وهذه الحكومة الثالثة التي تعرض على البرلمان للتصويت منذ بدء العهدة البرلمانية الحالية في نوفمبر الماضي.

راشد الغنوشي البرلمان التونسي حكومة هشام المشيشي قيس سعيد

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