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البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

03:11 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

هشام المشيشي

تونس - (د ب أ):
منح البرلمان التونسي فجر اليوم الأربعاء الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي في جلسة نقاش امتدت منذ صباح الثلاثاء.

وحصلت حكومة على أغلبية مريحة بدعم أكبر حزبين في البرلمان، حركة النهضة الإسلاميةوحزب قلب تونس إلى جانب عدد من الكتل البرلمانية والمستقلين.

هشام المشيشي البرلمان التونسي حكومة التكنوقراط

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