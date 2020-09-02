البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

تونس - (د ب أ):

منح البرلمان التونسي فجر اليوم الأربعاء الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي في جلسة نقاش امتدت منذ صباح الثلاثاء.

وحصلت حكومة على أغلبية مريحة بدعم أكبر حزبين في البرلمان، حركة النهضة الإسلاميةوحزب قلب تونس إلى جانب عدد من الكتل البرلمانية والمستقلين.