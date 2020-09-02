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البرلمان البرازيلي يناقش اتهامات بالقتل ضد مشرعة بارزة

12:48 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
البرلمان البرازيلي يناقش اتهامات بالقتل ضد مشرعة بارزة

البرلمان البرازيلي

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

يعتزم مجلس النواب في البرازيل، إعادة تنشيط لجنة الأخلاقيات لديه، لتحليل قضية المشرعة الإنجيلية الشهيرة، فلورديليس دوس سانتوس، المشتبه في أنها العقل المدبر لقتل زوجها القس، بحسب ما ذكره بيان برلماني وبوابة "جي 1" الإخبارية، أمس الثلاثاء.

وربما تُقرر اللجنة، التي تم إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا، اتخاذ تدابير تتراوح بين حفظ القضية إلى فقدان دونس سانتوس مقعدها في البرلمان.

ويتهم ممثلو الادعاء دوس سانتوس بتشجيع بعض أبناء الزوجين البيولوجيين وبالتبني الذين يزيد عددهم على 50، على قتل زوجها.

وتم إطلاق النار على أندرسون دو كارمو أكثر من 30 مرة أمام منزل الزوجين في نيتيريو، في يونيو 2019.

وأفادت تقارير إعلامية بأن عملية القتل سبقتها محاولات فاشلة أخرى لقتله بالسم أو تنفيذ عمليات سطو.

وذكر المحققون أن خلافًا أسريًا على الأمور المالية ربما يكون أحد الدوافع المحتملة.

وجذبت القضية كثيرًا من الاهتمام في البرازيل، خاصة أن دوس سانتوس هي أحد المؤيدين للرئيس اليميني جايير بولسونارو.

البرلمان البرازيلي البرازيل فلورديليس دوس سانتوس

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