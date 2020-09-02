قرقاش ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحثان تعزيز فرص السلام والاستقرار

أبوظبي - (د ب أ)

بحثت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، تعزيز فرص السلام والاستقرار.

واجتمع الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات مع مئير بن شاباط مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يرأس الوفد الإسرائيلي الذي يزور الدولة، وبحثا تفاصيل زيارة الوفد وفرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

وتطرق الطرفان خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن قرقاش قوله إنّ معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة، وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في صالح البلدين والمنطقة عموماً.

وأضاف أن "المعاهدة ساهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعانا المشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز أمن المنطقة واستقرارها".