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ترامب يعلن تخصيص ٤٢ مليون دولار لتعزيز الأمن في كينوشا

12:00 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ترامب يعلن تخصيص ٤٢ مليون دولار لتعزيز الأمن في كينوشا

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحكومة الفيدرالية ستخصص نحو 42 مليون دولار للحفاظ على الأمن والنظام العام في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين، التي تشهد احتجاجات وأعمال عنف.

وقال ترامب خلال زيارته للمدينة المضطربة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفيدرالية ستخصص 4 ملايين دولار لدعم مشاريع الأعمال التي تضررت جراء الاضطرابات، إضافة إلى مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية في المدينة.

وشكر الرئيس الأمريكي، الشرطة على منع العنف وفرض القانون، مشيرًا إلى أن قوات إنفاذ القانون بذلت جهدًا كبيرًا للسيطرة على موجة العنف التي اندلعت في البلاد.

واجتاحت مظاهرات عنيفة المدينة بعد أن تم تصوير الشرطة وهي تطلق النار على جاكوب بليك، وهو رجل من أصول أفريقية، في ظهره عدة مرات من مسافة قريبة قبل نحو أسبوع.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرًا عدة مظاهرات مماثلة على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو من أصول أفريقية، على أيدي الشرطة في مايو الماضي.

دونالد ترامب كينوشا الحكومة الفيدرالية

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