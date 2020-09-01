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زعيما صربيا وكوسوفو يلتقيان الأسبوع الجاري في واشنطن

11:26 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
زعيما صربيا وكوسوفو يلتقيان الأسبوع الجاري في واشنطن

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

واشنطن - (د ب أ)

يلتقي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي، في واشنطن يومي الخميس والجمعة، في إطار المناقشات الجارية بشأن مستقبل العلاقات المتوترة بين بلديهما.

وقال المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات ستركز على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بدلا من القضايا السياسية.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة إذا اتفق الطرفان على التنمية الاقتصادية.

وفى الوقت الذي اكتنف فيه الغموض الدور الذي سيلعبه ترامب في المناقشات، قال المستشار إنه "كان جزءا من هذه المناقشات" ولا يزال يتم إطلاعه على مستجداتها.

يشار إلى أن كوسوفو كانت إحدى مقاطعات صربيا لكنها أعلنت استقلالها عام 2008 وحصلت منذ ذلك الحين على اعتراف أكثر من 100 دولة، من بينها الولايات المتحدة.

وترفض صربيا الاعتراف بهذه الخطوة وتواصل منع كوسوفو من الانضمام إلى المنظمات الدولية.

الرئيس الصربي رئيس وزراء كوسوفو واشنطن دونالد ترامب

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