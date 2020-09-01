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زوجة زعيم حزب معارض في تركيا تستنكر منعه من لقاء ابنتيه

11:08 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
زوجة زعيم حزب معارض في تركيا تستنكر منعه من لقاء ابنتيه

صلاح الدين دميرتاش

وكالات

قالت زوجة الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض صلاح الدين دميرتاش، إن السلطات التركية رفضت السماح لزوجها بلقاء ابنتيه، بحجة تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت روسيا اليوم.

ونشرت باشاك دميرتاش، تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها إن السلطات التركية لم تسمح لبنتيها، دلال وديلدا، بلقاء والدهما.

واستنكرت دميرتاش الوضع بأسلوب ساخر قائلة: "فيروس كورونا لا يصيب المشاركين في اللقاءات والفعاليات الجماهيرية التي تقيمها السلطة الحاكمة، ومن يجلسون بجوار بعضهم البعض في الطائرات، والعاملين بالقطاع الخاص، والموظفين الحكوميين، والعمال المضطرين للعمل في أوضاع صعبة، لكنه يصيب أحباءكم رغم ارتدائهم الكمامات خلال اللقاءات التي تتم داخل السجون عبر زجاج مزدوج وقضبان حديدية!".

وتساءلت: "طالما هناك خطورة تفشي فيروس كورونا فلماذا تبقي السلطة السياسيين والصحفيين ولا تطلق سراحهم، رغم أنهم بريئون من التهم المنسوبة لهم؟".

يذكر أن دميرتاش كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية في الدورة الماضية، واعتقل منذ 4 نوفمبر 2016، ويواجه العديد من الأزمات الصحية، وترفض حكومة حزب العدالة والتنمية الإفراج عنه، في الوقت الذي أفرج بموجب قانون عفو خاص عن قادة المافيا والعصابات والمجرمين الجنائيين بعد إجراء تعديلات في إطار تدابير فيروس كورونا.

صلاح الدين دميرتاش تركيا حزب الشعوب الديمقراطي السلطات التركية

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