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ولي العهد السعودي وكوشنر يبحثان آفاق عملية السلام في المنطقة

11:06 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
ولي العهد السعودي وكوشنر يبحثان آفاق عملية السلام في المنطقة

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و جاريد كوشنر

وكالات

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، بأنه جرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصًا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وبحث خلال اللقاء آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية.

جاريد كوشنر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعودية الولايات المتحدة

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