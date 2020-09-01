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تلفزيون السودان يعلن تعرضه لـ"عملية تخريب" عشية توقيع اتفاق السلام

10:45 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
تلفزيون السودان يعلن تعرضه لـ"عملية تخريب" عشية توقيع اتفاق السلام

لقمان أحمد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والت

السودان - (أ ش أ)

أكد تلفزيون السودان تعرضه لـ "عملية تخريبية كبرى"، في الفترة بين الساعة العاشرة مساء أول من أمس، والساعة السابعة والنصف صباح أمس، أي عشية استعداد تلفزيون السودان لنقل مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق السلام" بين الحكومة و"الجبهة الثورية"، أمس في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وقال لقمان أحمد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن "العملية التخريبية تمثلت في سحب ست لوحات استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت من غرفة التحكم الرئيسية بالتلفزيون، مما شل ودمر قدرته على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت".

وأوضح أنه حتى الساعة السابعة والنصف من صباح أمس، لم تكن غرفة التحكم الرئيسية في التلفزيون قادرة على الاستقبال والتوزيع والبث، وبالتالي لم تكن قادرة على نقل مراسم توقيع إتفاق السلام من جوبا.

وأضاف أن مهندسي التلفزة وتقانة المعلومات انخرطوا في جهود جبارة لتوفير لوحات بديلة، تم تركيبها ومحاولة إحياء غرفة التحكم، وتمكنوا من إنجاز ذلك قبيل بدء مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا، لينقل تلفزيون السودان مراسم التوقيع، حيث كان المصدر الوحيد لنقل الحدث لكافة القنوات السودانية والعربية.

وأشار إلى أن قيمة "اللوحات المسحوبة" تقدر بنحو 15 ألف دولار، وهى غير قابلة للبيع، لأنها تصلح للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسية لتلفزيون السودان، مؤكدًا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية، كما تجري تحقيقات جنائية، جراء هذا الحادث.

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تلفزيون السودان عملية تخريب اتفاق السلام الجبهة الثورية جوبا

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