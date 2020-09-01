اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تشيد باتفاق السلام في السودان

الإمارات - (أ ش أ)

أشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المعنية بتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك، باتفاق السلام، الذي وُقِّع أمس الاثنين، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر، مؤكدة أنه يعد تطبيقًا عمليًا لوثيقة الأخوة الإنسانية التي دعت إلى اتباع طريق الحوار والتفاهم لاحتواء المشكلات التي تحاصر البشر.

وأعربت اللجنة، في بيان اليوم، عن آمالها أن ينهي هذا الاتفاق التاريخي معاناة آلاف اللاجئين والمشردين من جراء الحروب التي عانت منها عدة مناطق في السودان، وأن يكون بداية عهد جديد لجميع أبناء الشعب السوداني، ويحقق تطلعاتهم في مستقبل أكثر أمانًا ورفاهية، ليبقى السودان بثرائه وتنوعه الديني والعرقي نموذجًا للمواطنة والتعايش والمساواة بين جميع أبنائه.

وجدَّدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعوتها إلى أطراف النزاعات في جميع أنحاء العالم إلى اللجوء للحوار والحلول السلمية لحل الخلافات الدائرة بينهم، مؤكدةً أن الحروب والاقتتال لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة وتعقيد المشكلات وإراقة الدماء ومفاقمة الأوضاع الإنسانية.