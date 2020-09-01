الدفاع الروسية: رصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة
روسيا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي باللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصدت 3 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات.
ذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات، وقعت في محافظتي حلب (2) واللاذقية (1)، موضحًا أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.
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