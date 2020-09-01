ترامب: العنف في كينوشا يصنف "إرهابًا محليًا"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إن أحداث العنف التي تشهدها مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن، تصنف على إنها إرهابًا محليًا.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمدينة كينوشا، التي تشهد اضطرابات عنيفة إثر إطلاق الشرطة النار على رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا أمام أطفاله، قبل نحو أسبوعًا وتسببت الرصاصات في شلل تام للرجل الأمريكي، أن أكثر من 87% من الأمريكيين يردون عملاً فعالاً للشرطة.

وشكر الرئيس الأمريكي، الشرطة على منع العنف وفرض القانون.

وأضاف أن قوات إنفاذ القانون بذلت جهدًا كبيرًا للسيطرة على موجة العنف التي اندلعت في البلاد.

واجتاحت مظاهرات عنيفة المدينة بعد أن تم تصوير الشرطة وهي تطلق النار على جاكوب بليك، وهو رجل من أصول أفريقية، في ظهره عدة مرات من مسافة قريبة قبل نحو أسبوع.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرًا عدة مظاهرات مماثلة على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو من أصول أفريقية، على أيدي الشرطة في مايو الماضي.