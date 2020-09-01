كولومبيا تنهي إغلاقًا استمر 5 أشهر وتفتح مطاراتها

بوجوتا - (د ب أ)

رفعت كولومبيا اليوم الثلاثاء، واحدة من أطول عمليات الإغلاق في أمريكا اللاتينية، وألغت معظم القيود بعد أن ظلت تفرض إجراءات الحجر الصحي لأكثر من خمسة أشهر.

وأعادت كولومبيا فتح العديد من المطارات، وبدأت الحافلات في السفر بين المدن على الصعيد الوطني، في حين رحبت المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق بالعملاء أو كانت تستعد لاستقبالهم.

كانت حكومة الرئيس إيفان دوكي، قد أعادت تنشيط الاقتصاد تدريجيا في البلاد التي سجلت أكثر من 615 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهي ثالث أكبر حصيلة في أمريكا اللاتينية.

ووصل معدل البطالة إلى 20 بالمئة في يوليو، وانكمش الاقتصاد بنسبة 7ر15 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، مما زاد الضغط على الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل.

لكن الشوارع المزدحمة ليست نادرة في وسط بوجوتا، وحذر الأطباء من أن انتهاء الحجر الصحي قد يؤدي إلى ذروة جديدة في الإصابات.