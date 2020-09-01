محكمة أمريكية ‏تمنع نشر سجلات ترامب الضريبية بمحكمة مانهاتن ‎

وكالات

منعت محكمة استئناف فيدرالية، اليوم الثلاثاء المدعي العام في نيويورك من الحصول على الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب بينما يواصل محامو الرئيس محاربة أمر استدعاء للحصول على السجلات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وحكمت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة بعد سماع مرافعات موجزة من الجانبين، بمنع نشر سجلات ترامب الضريبية المتعلقة بمحاكمة مانهاتن.

وطلب محامو ترامب إقامة مؤقتة أثناء استئنافهم حكم محكمة أدنى منح مكتب المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور، حق الوصول إلى إقرارات ترامب الضريبية.

ويرى محامي مكتب فانس، أن التأخير لن يؤدي إلا إلى إعاقة تحقيقهم.

وقال ويليام كونسفوي محامي ترامب: "السؤال في هذا المنعطف بسيط للغاية ولكنه مهم للغاية" متابعًا: "هل سيتم منح الرئيس فرصة لاستئناف هذا الحكم قبل الكشف عن سجلاته الشخصية لهيئة المحلفين الكبرى وتغيير الوضع الراهن بشكل لا رجعة فيه؟"

ستُعقد جلسة استماع بشأن مزايا استئناف ترامب الأخير في 25 سبتمبر بعد أن اتفق الجانبان على جدول زمني عاجل، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم البت في الأمر قبل انتخابات نوفمبر.

واستأنف محامو ترامب أمام محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية الشهر الماضي بعد أن رفض قاضي محكمة محلية جهودهم المتجددة لإبطال أمر استدعاء صدر لشركته المحاسبية.

وقال القاضي جون إم ووكر جونيور، في جلسة يوم الثلاثاء، إن مذكرات الاستدعاء تغطي 11 كيانًا تشارك في معاملات تجارية في أماكن بعيدة مثل أوروبا ودبي.

وانتقد ترامب السعي الطويل الأمد للحصول على سجلاته المالية باعتباره "استمرارًا لأكثر مطاردة الساحرات إثارة للاشمئزاز في تاريخ بلاده" وتوقع أن تنتهي القضية أمام المحكمة العليا.