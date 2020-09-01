إسبانيا ترسل ثاني شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان

إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي قدمت عبر مكتبها للمساعدات الإنسانية، ثاني شحنة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان منذ انفجار الرابع من أغسطس الماضي في بيروت.

وأضافت السفارة - في بيان صحفي - أنه منذ وقوع الحادث المأسوي، خصصت إسبانيا مساعدات إنسانية للبنان بإجمالي 300 ألف يورو.

وأوضحت أن الشحنة الثانية تتضمن معدات الحماية الشخصية لمهام إزالة الركام ومستلزمات النظافة العائلية التي طلبتها منظمة كاريتاس لبنان غير الحكومية، وتم نقل الشحنة، المكونة من 11 حاوية تزن 2.2 طنا، على متن إحدى رحلات الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي، وهو الجسر الجوي للنقل الإنساني الذي أذن به الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة للمناطق التي تعاني من أوضاع حرجة خلال جائحة كورونا إلى جانب المساعدات من الدول الأعضاء الأخرى.

وكانت الشحنة الأولى المقدمة من إسبانيا قد وصلت إلى لبنان في 11 أغسطس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني وتضمنت 10 أطنان من القمح ، وفرتها مؤسسة أولوف بالمي الدولية بهدف سد العجز الناجم عن الانفجار الذي دمر جزءًا من احتياطيات البلاد.