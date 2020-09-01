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أطراف الاتفاق النووي الإيراني يؤكدون التزامهم به

06:06 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
أطراف الاتفاق النووي الإيراني يؤكدون التزامهم به

مجلس الامن الدولي في نيويورك

وكالات

أكدت الأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، تصميمها على بذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

من جابنه صرح رئيس دائرة مراقبة انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو تسونج، بأن أطراف الاتفاق أكدوا رفضهم محاولات الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لإطلاق إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق.

وأضاف أن أعضاء اللجنة المشتركة مستمرون في دعمهم لتنفيذ الاتفاق، وشددوا على أن "الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أسس قانونية لإطلاق العملية بعد خروجها منه.

وكتب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على "تويتر": "أظهر اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة الذي عقد في فيينا اليوم، أن المشاركين فيها ملتزمون تمامًا بالاتفاق النووي ومصممون على بذل كل ما هو ضروري للحفاظ عليه".

مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني إيران

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