أمريكا تحدد كيانات رئيسية على صلة بمشتريات برنامج الصواريخ بكوريا الشمالية
واشنطن - (د ب أ)
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مذكرة لتنبيه أشخاص على مستوى العالم بشأن أنشطة المشتريات الخاصة ببرنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن المذكرة حددت كيانات "رئيسية" على صلة بمشتريات كوريا الشمالية، والتقنيات التي يتم توظيفها لدعم برنامج الصواريخ الباليستية لنظام بيونجيانج.
وتستخدم كوريا الشمالية شبكة واسعة من وكلاء المشتريات في الخارج، بما في ذلك مسؤولين يعملون في بعثات دبلوماسية أو مكاتب تجارية أو مواطنين من دول أخرى وشركات أجنبية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه "ينبغي على حملة الأسهم في الصناعات ذات الصلة في الولايات المتحدة وخارجها، أن يكونوا على علم بهذه الأنشطة والتقنيات من أجل اتخاذ إجراءات السيطرة المناسبة لضمان الانصياع للمتطلبات القانونية الوطنية والمتعددة الأطراف القابلة للتطبيق وتخفيف خطر فرض عقوبات".
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