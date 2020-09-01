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ألمانيا بصدد تشكيل مجموعة خبراء لمكافحة معاداة الإسلام

05:27 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
ألمانيا بصدد تشكيل مجموعة خبراء لمكافحة معاداة الإسلام

وزير الداخلية هورست زيهوفر

برلين - (د ب أ)

دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، لعقد مجموعة عمل مكونة من 12 خبيرًا، من أجل تحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها.

ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل وأكثر تحديدا للهدف.

وقال زيهوفر اليوم الثلاثاء: "المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدا بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل عام".

وأضاف أيضا أن تأسيس دائرة العمل يعد رد فعل على حوادث عنصرية، وكذلك هجمات إرهابية وخطط لشن هجمات تعود للشهور الماضية.

يذكر أنه منذ ستة أشهر أعلن زيهوفر عزمه تشكيل مجموعة خبراء مستقلة لمكافحة معاداة الإسلام.

ومن المقرر أن يعمل هؤلاء الخبراء على إصدار تقرير يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات في غضون عامين.

هورست زيهوفر وزارة الداخلية الألمانية ألمانيا

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