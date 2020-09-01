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دخلا عبر السقف.. استرالي يعثر على ثعبانين ضخمين في منزله

04:29 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
دخلا عبر السقف.. استرالي يعثر على ثعبانين ضخمين في منزله

كانبرا- (بي بي سي):

أصيب رجل في أستراليا بالصدمة عندما عاد إلى المنزل ليجد ثعبانين يزحفان داخل منزله في كوينزلاند بعد ان حطما سقف المنزل ودخلا منه.

ووجد ديفيد تيت ثعباناً في غرفة نومه والآ في غرفة المعيشة يوم الاثنين. وكانا يزنان 22 كغ سوية بينهما. وقال ستيفن براون، صائد الثعابين، إنها ذات "حجم استثنائي".

ويُعتقد أن الثعبانين ربما كانا يتقاتلان على ثعبان أنثى لم يتم تحديد موقعهما بعد. بلغ طول احدهما 2.8 متر والآخر 2.5 متر.

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ثعبانين أستراليا كوينزلاند

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