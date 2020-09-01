تركيا تلقي القبض على "أمير داعش" في البلاد

أنقرة- (بي بي سي):

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن شرطة بلاده ألقت القبض على "أمير تنظيم داعش في تركيا".

وأضاف صويلو، أن المشتبه فيه تلقى تعليمات من العراق وسوريا بتنفيذ هجمات في تركيا.

وألقت الشرطة القبض على محمود أوزدان بمنطقة ديرلي في ولاية غيرسون شمالي البلاد، وقالت إنها ضبطت معه "كومبيوتر ومواد رقمية، وأسلحة، وذخيرة، ومخططا لخطف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا".

وتشن تركيا حملة على عناصر داعش في البلاد، وقد اعتقلت 27 مشتبها بانتمائهم إلى التنظيم في يوليو الماضي.

وتقود أنقرة أيضا عمليات عسكرية على مواقع التنظيم في الخارج، كما تقدم مساعدات لقوات التحالف الدولي في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وكان التنظيم استهدف تركيا في عمليات انتحارية أبرزها الهجوم على أحد النوادي الليلية في مدينة إسطنبول عام 2017، وأسفر التفجير عن مقتل 39 شخصا بينهم عدد من السياح الأجانب.

وحققت العمليات الأمنية نجاحا في الحد من نشاط هذه العناصر في تركيا، عن طريق المراقبة والاعتقالات، ولكن برنامج التوعية ومحاربة التطرف الذي يقوده أئمة المساجد في السجون، لا يبدو أنه أعطى نتائج إيجابية، إذ أن الكثير من المعتقلين المفرج عنهم يقولون إنهم سيعودون إلى "الخلافة" إذا قامت من جديد.