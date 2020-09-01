بعد أقل من شهر على تنصيبه.. استقالة وزير المالية التايلاندي
بانكوك- أ ش أ:
أعلن وزير المالية التايلاندي، بريدي داوتشاي، الثلاثاء، استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من شهر على تنصيبه.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، قَبِلَ استقالة وزير المالية داوتشاي.
وكانت وسائل إعلام محلية في تايلاند أعلنت أن داوتشاي، 61 عاماً، استقال لأسباب صحية، وذلك بدون إعلان رسمي.
وكان تعيين بريدي، في 6 أغسطس الماضي، جزءاً من تشكيل فريق جديد في مجلس الوزراء التايلاندي للتعامل مع الشؤون الاقتصادية.
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