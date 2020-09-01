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بينهم لوكاشينكو.. عقوبات أوروبية على عشرات المسؤولين البيلاروسيين

03:31 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
بينهم لوكاشينكو.. عقوبات أوروبية على عشرات المسؤولين البيلاروسيين

ألكسندر لوكاشينكو

تالين- أ ش أ:

أعلنت كلٌ من إستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا حظر دخول 30 مسؤولا بيلاروسيا لأراضيهم، من بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، الثلاثاء، أن عقوبات هذه الدول الثلاث على بيلاورسيا تُعد الأولى ضد مينسك إثر اندلاع الصراع السياسي الدائر فيها عقب الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان ليتوانيا منذ أيام عزمها منع لوكاشينكو و117 مسؤولا بيلاروسيا آخرا من دخولها.

واستبعد الرئيس البيلاروسي، في تصريحات صحفية له، إمكانية نشوب حرب أهلية في بلاده، مؤكداً تمسك بيلاروسيا بمبدأ "تعدد المسارات" في سياستها الخارجية. وقال لوكاشينكو، خلال لقاء مع إعلاميين في بلدة بارانا فيشي، : "إذا أفرطنا في استخدام العنف ضد بعضنا البعض، فأقل شيء يمكن أن ينجم عن ذلك هو حرب أهلية، لكن لا تقلقوا لأن ذلك لن يحدث".

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