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السودان: البرهان يدعو لإشراك "الجبهة الثورية" في الحكم عقب اتفاق السلام

01:41 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
السودان: البرهان يدعو لإشراك "الجبهة الثورية" في الحكم عقب اتفاق السلام

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم- (بي بي سي):

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان على أهمية اتفاق السلام الذي وقعته حكومة الخرطوم الأثنين وما يعرف بتحالف "الجبهة الثورية السودانية بوساطة من حكومة جنوب السودان وقال إن بلاده في حاجة إليه من أجل تجاوز التحديات الماثلة أمامها.

جاء ذلك في لقاء عقده البرهان، مع المجلس القيادي للجبهة الثورية، عقب انتهاء مراسم التوقيع على اتفاق السلام في عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، طلب خلاله من قادة الجبهة بالتوجه فورا للخرطوم والمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف البرهان، أنه "مستعد ومجلس السيادة بأكمله ومجلس الوزراء، لإجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية، وإعادة تشكيل كافة مؤسسات الإدارة الانتقالية الراهنة في البلاد لأجل إشراكهم في الحكم الانتقالي.

ورحب قادة الجبهة بدعوة البرهان مبديين جاهزيتهم واستعدادهم لتلبية ما وصفوه بـ "نداء الأمة".يذكر أن الجبهة الثورية، هي تحالف لحركات مسلحة وقوى سياسية دأبت على قتال الحكومة السودانية في سبع ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18.

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