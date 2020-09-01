العراق: قتيلة و3 مُصابين في تفجير سيارة مفخخة على طريق "تكريت - كركوك"

بغداد- أ ش أ:

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على طريق (تكريت – كركوك).

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "سيارة مفخخة انفجرت في سيطرة جسر مريم بيك طريق (تكريت – كركوك)... ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص كمعلومات أولية عن الحادث.