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العراق: قتيلة و3 مُصابين في تفجير سيارة مفخخة على طريق "تكريت - كركوك"

10:54 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
العراق: قتيلة و3 مُصابين في تفجير سيارة مفخخة على طريق "تكريت - كركوك"

تفجير بسيارة مفخخة _أرشيفية

بغداد- أ ش أ:

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على طريق (تكريت – كركوك).

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "سيارة مفخخة انفجرت في سيطرة جسر مريم بيك طريق (تكريت – كركوك)... ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص كمعلومات أولية عن الحادث.

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