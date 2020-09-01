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تايلاند: 5 إصابات وافدة بكورونا.. و"حالات صفرية" محليًا

10:45 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
تايلاند: 5 إصابات وافدة بكورونا.. و"حالات صفرية" محليًا

فيروس كورونا

بانكوك- أ ش أ:

أعلنت الحكومة التايلاندية، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي لليوم الحادي عشر على التوالي.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه تم تسجيل خمس إصابات وافدة من الخارج خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و417 حالة توفي منها 58.

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة لثلاث سيدات من الفلبين وصلوا يوم 25 من الشهر الماضي بانكوك ومواطنين من فرنسا وصلوا يوم 29 من الشهر الماضي وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.

وأضاف أنه تعافى 3274 حالة بينما لايزال هناك 85 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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