إصابات كورونا في روسيا تتجاوز المليون
10:07 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
موسكو- (د ب أ):
تجاوز إجمالي عدد إصابات كورونا في روسيا المليون حالة، بعدما أعلنت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، تسجيل 4729 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
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