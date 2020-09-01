صحيفة فرنسية: واقع جديد مفعم بالأمل في الشرق الأوسط

مدريد- (د ب أ):

علقت صحيفة "إل موندو" الإسبانية على أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي، وكتبت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء:

"ترمز الرحلة التجارية الأولى بين تل أبيب وأبو ظبي إلى الواقع الجديد المفعم بالأمل في منطقة مزعزعة مثل الشرق الأوسط. وما كان لا يمكن تصوره قبل بضع سنوات فقط بسبب العداء التقليدي بين الدولة العبرية ودول الخليج، أصبح الآن هو الوضع الطبيعي الجديد، والذي يجب تهنئة المجتمع الدولي عليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحاجة إلى تحالف دفاعي ضد آيات الله في إيران أو سوريا أو اليمن سيسهل على دول مثل السعودية إلغاء حق النقض (الفيتو) ضد إسرائيل وبدء مرحلة جديدة في التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي ".