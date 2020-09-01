تركيا تمدد مهمة للتنقيب في شرق المتوسط حتى 12 سبتمبر

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت تركيا تمديد مهمة للتنقيب في شرق المتوسط قبالة السواحل القبرصية، وسط استمرار التوترات في المنطقة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن السلطات مددت مهمة سفينة "الريس عروج" التركية للمسح والتنقيب في شرقي البحر المتوسط حتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

وأطلقت "الريس عروج" إعلان "نافتيكس" جديد (الرسائل النصية البحرية) حول تمديد مهامها من الأول إلى الـ 12 من سبتمبر الجاري.

وستواصل السفينة أنشطتها بالبحث والتنقيب في شرق المتوسط وقبالة سواحل قبرص إلى جانب سفينتي أتامان وجنكيز خان.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

ويمكن لسفينة "الريس عروج" إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى ثمانية آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس :"سفينة الريس عروج تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرق المتوسط، وآمل أن نتلقى أخبارا سارة".