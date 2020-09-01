الأمن الموريتاني يفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد استجوابه لعدة ساعات
نواكشوط - (أ ش أ)
أفرجت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وإعادته إلى منزله وسط العاصمة نواكشوط، بعد ساعات من الاستجواب حول شبهات فساد.
وذكرت صحيفة "الصحراء" الموريتانية أنها المرة الثالثة التي تستجوب فيها الشرطة الرئيس السابق.
يشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يُحاكم على ذمة قضايا تتعلق بالفساد.
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