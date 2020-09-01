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بولندا تحيي الذكرى الـ 81 لاندلاع الحرب العالمية الثانية

05:57 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
بولندا تحيي الذكرى الـ 81 لاندلاع الحرب العالمية الثانية

الحرب العالمية الثانية

وارسو - (د ب أ)

تحيي بولندا، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الـ 81 لاندلاع الحرب العالمية الثانية التي بدأت بغزو ألمانيا النازية لجارتها الشرقية.

ومن المقرر أن تبدأ المراسم الرئيسية قبل الفجر في جدانسك، حيث تعرضت نقطة عسكرية بولندية في شبه جزيرة ويستربلات لهجوم من قبل القوات الألمانية في أول أيلول/سبتمبر 1939 ، وفي فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف خلال الحرب في نفس اليوم.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس البولندي أندريه دودا خطابا بمناسبة الذكرى السنوية في ويستربلات.

وسيشارك أيضا رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في مدينة فيلون ، والتي قصفتها القوات الجوية الألمانية (لوفتفافه) في ذلك الوقت.

وفقدت بولندا نحو ستة ملايين مواطن في الحرب العالمية الثانية، نصفهم تقريبا من اليهود.

الحرب العالمية الثانية وارسو بولندا ألمانيا

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