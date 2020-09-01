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بكين تحتجز مذيعة أسترالية بارزة تعمل بقناة تلفزيونية صينية

05:57 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
بكين تحتجز مذيعة أسترالية بارزة تعمل بقناة تلفزيونية صينية

وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين

سيدني - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الأسترالية ، مساء الإثنين، عن قيام السلطات الصينية باحتجاز مذيعة أخبار تلفزيونية أسترالية بارزة تعمل بمحطة (سي جي تي إن) الصينية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأصدرت وزيرة الخارجية ماريس باين بيانا أكدت فيه اعتقال المذيعة تشينج لي، التي تعمل في القناة الإخبارية الإنجليزية الرسمية، قبل أسبوعين.

وجاء في البيان: "تلقينا إخطارا رسميا في 14 أغسطس 2020 من السلطات الصينية باعتقالها".

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن تشينج وهي أم لطفلين، لم تُتهم رسميا أو تم توقيفها ، لكنها محتجزة تحت "مراقبة سكنية في مكان محدد" ، وأضافت أنه يمكن احتجاز تشينج في هذا النوع من الاحتجاز لمدة تصل إلى ستة أشهر دون الاتصال بمحامين.

وأوضحت الهيئة أن طفلي تشينج يقيمان حاليا مع الأسرة في مدينة ملبورن الأسترالية.

وتعمل تشينج لدى محطة (سي جي تي إن) منذ ثماني سنوات في تغطية الأخبار الإقتصادية.

ويأتي احتجازها وسط نزاع تجاري متصاعد بين بكين وكانبيرا.

يشار إلى أن تشينج ليست أول مواطن أسترالي تحتجزه بكين. ومنذ يناير 2019 ، تم اعتقال الكاتب الصيني الأسترالي يانج هنج جون للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ماريس باين سيدني بكين

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