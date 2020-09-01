رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا اليابانية مع اقتراب إعصار

طوكيو - (د ب أ)

ضربت أمطار غزيرة ورياح خطيرة جزرا في جنوب اليابان صباح اليوم الثلاثاء مع اقتراب إعصار ميساك من المنطقة.

وحثت السلطات السكان على الانتقال إلى مبان متينة، حيث حذرت من رياح عنيفة وعواصف قياسية وأمواج عالية وفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في جزيرة أوكيناوا.

وذكرت صحيفة "أوكيناوا تايمز" أن الإعصار مايساك جلب عواصف تصل سرعتها إلى 196 كيلومترا في الساعة إلى جزيرة كومي، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل في أوكيناوا وكومي.

ويتوقع أن تتسبب العاصفة في إلغاء 238 رحلة جوية في منطقة أوكيناوا اليوم الثلاثاء بعد أن تم إلغاء إجمالي 266 رحلة جوية في اليوم السابق، حسب الصحيفة.

ويحتمل أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار يصل منسوبها إلى 80 مليمترا في الساعة على بعض المناطق في جزيرة أوكيناوا.​