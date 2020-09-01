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سجناء يحتجزون 10 حراس رهائن بسجن مشدد الحراسة في جواتيمالا

05:55 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
سجناء يحتجزون 10 حراس رهائن بسجن مشدد الحراسة في جواتيمالا

سجن _أرشيفية

جواتيمالا سيتي - (د ب أ)

احتجز سجناء ، يوم الاثنين، عشرة من حراس سجن مشدد الحراسة في جواتيمالا، بعد صدور أمر بنقل 39 من زعماء عصابة "باريو 18" الإجرامية إلى سجون أخرى، حسبما أفادت السلطات.

ووقع التمرد في سجن معروف باسم "إل إنفيرنيتو" في إسكوينتلا / نحو 65 كيلومترا جنوب غربي جواتيمالا سيتي/.

وقال وزير الداخلية أوليفيريو جارسيا روداس إنه تم إرسال حوالي ألفي عنصر من الشرطة الوطنية للتعامل مع الوضع.

وأصدر الوزير تعليمات صارمة باستعادة النظام في السجن.

وقال: "إذا كان استخدام القوة ضروريا، فسيحدث ذلك".​

سجن جواتيمالا سيتي جواتيمالا

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