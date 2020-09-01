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الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

01:51 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

الإمارات

أبوظبي - سبتمبر (د ب أ)

رحبت الإمارات بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة بمدينة جوبا بجنوب السودان.


وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان تأكيدها وقوف دولة الامارات التام مع السودان ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه و بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة على طريق تعزيز أمن واستقرار وسيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية.
وعبرت الوزارة عن تقديرها لجهود الحكومة الانتقالية السودانية "في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي" داعية بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام.​

الإمارات السودان مدينة جوبا الحكومة الانتقالية السودانية

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