أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام شرطة التحقيق في الفساد

12:56 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام شرطة التحقيق في الفساد

محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط - (د ب أ)

استدعت الشرطة الموريتانية، مساء الاثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للتحقيق معه في شبهات فساد خلال فترة رئاسته للبلاد.

وحسب مصادر محلية، تم استدعاء الرئيس السابق للمرة الثالثة، من قبل مديرية مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ليل الخميس/الجمعة الماضي، وأكد فيه رفضه للتهم ولشبهات الفساد .

وكانت الشرطة الموريتانية قد استدعت مرتين الرئيس السابق إحداهما أبقته رهن الحبس لمدة أسبوع وقال إنها قابلته للتحقيق ثلاث مرات لم تتجاوز كل مقابلة سبع دقائق وأنه رفض الرد على أسئلة الشرطة لعدم الاختصاص.

محمد ولد عبد العزيز نواكشوط موريتانيا الشرطة الموريتانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا