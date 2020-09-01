أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

إصابات كورونا في البرازيل تتخطى الـ3.9 مليون حالة

12:49 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
إصابات كورونا في البرازيل تتخطى الـ3.9 مليون حالة

البرازيل

وكالات

سجلت البرازيل، إجمالي إصابات بفيروس كورونا في البلاد، حتى اليوم، أكثر من 3.9 مليون حالة إصابة مؤكدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء أمس الاثنين، تسجيل 45961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

البرازيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام شرطة التحقيق في الفساد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا