ترامب يعلن اعتقال ٢٠٠ متظاهرًا ويتهم بايدن بإلقاء اللوم على الشرطة بدلاً من المحتجين

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، اعتقال السلطات الأمريكية لأكثر من ٢٠٠ شخصًا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن وزارتي العدل والشرطة تعملان معًا لإنشاء مركز معلومات موحد للتحقيق في أعمال الشغب.

وأكد على أن إدارته تريد مساعدة المدن التي تشهد أعمال عنف، مشددًا على أن الشرطة الأمريكية تقوم بكل ما يلزم ووصف عملها بالممتاز، مضيفًا أن هناك من يريد شيطنة الشرطة في إشارة إلى تصريحات جو بايدن.

وتبادل الرئيس الأمريكي ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن الاتهامات، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها المدن الأمريكية.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين: "تابعت تصريحات بايدن. وبرأيي فإنه يتهم الشرطة أكثر من المشاغبين والفوضويين والمحرضين والناهبين، الذين لا يمكنه أن يتهمهم لأنه سيفقد تأييد أنصار بيرني ساندرز اليساريين المتطرفين!".

واتهم ترامب من وصفهم بـ"رؤساء بلديات وحكام ولايات يساريين متطرفين" بأنهم فقدوا السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن "الفوضويين" خرجوا عن السيطرة ولم يعودوا يسمعون قادتهم، وبينهم "جو البليد الذي تم إخراجه من قبوه".